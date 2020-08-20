Аграриев Севастополя научат увеличивать продажи и повышать прибыль

В Севастополе началась первая специализированная образовательная программа по развитию бизнеса в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщил директор Севастопольского центра сельхозкомпетенций Александр Масалов.

Представители малого и среднего предпринимательства в сфере АПК Севастополя научатся формировать заявки на грантовую поддержку, эффективно организовывать продажи, узнают, как увеличивать оборот и повышать прибыль, передает ТАСС.

«Уникальность проекта в том, что он реализуется на территории Севастополя впервые, ориентирован на сельхозпроизводителей и является образовательным проектом. Суть его в подготовке всех желающих заниматься сельскохозяйственной деятельностью и получать грантовую поддержку к конкурсу [грантов], информировании, повышении их квалификации и уровня знаний», – сказал Масалов.

Он уточнил, что образовательная программа «Sevagro – сельскохозяйственный бизнес акселератор» продлится до 21 сентября. В курс вошли как теоретические занятия по различным темам, касающимся организации предприятия и руководства им, так и практические – выезд на успешные действующие предприятия и разбор этих кейсов, консультации по конкретным бизнес–проектам участников программы.

Председатель Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Пестерников отметил, что программа организована департаментом сельского хозяйства Севастополя, центром сельхозкомпетенций, центром «Мой бизнес» (также созданным по нацпроекту – для поддержки севастопольских предпринимателей) и отделением «Опоры России». Для участников она бесплатна.

«Мы вложили туда компетенции именно предпринимательские: как увеличить оборот, как повысить прибыль, как организовать продажи – и будем их передавать. Это даст определенный эффект. Любой предприниматель, получая знания, проходя обучение, чувствует эффект – увеличение оборота, доли рынка или еще каким-то образом. Программу постарались сделать подходящей для всех направлений сельского хозяйства, дать общие знания, а уже в формате частных консультаций [с экспертами] будут узко специализированные даны», – добавил Пестерников.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе, их необходимо добиться до 2024 года. Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.