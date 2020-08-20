Унижавшую детей уфимскую воспитательницу оштрафовали

Работница уфимского детского приюта, публиковавшая видеозаписи с унижениями подростков, по решению суда выплатит штраф в 8 тыс. рублей, сообщили в следственном управлении СК по Башкирии.

«Обвиняемая – 22-летняя Адиля Нуруллина, исполняя обязанности воспитателя младшей группы, потребовала от одного воспитанника ударить трехлетнего ребенка, кроме того, заклеила девятилетней девочке рот скотчем, выражалась нецензурной бранью и ударила ее линейкой по рукам. Все происходящее она засняла на камеру своего мобильного телефона и выложила в социальную сеть Instagram», – цитирует сообщение региональной прокуратуры РИА «Новости».

По данным ведомства, девушка не признавала свою вину.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей, сообщило СУ СК. В суде девушка признала вину, раскаялась в содеянном.

Ранее сообщалось, что в Уфе возбудили уголовное дело против воспитательницы социального приюта Адили Нуруллиной, которая унижала детей и записывала это на видео.

На кадрах запечатлено, как она провоцирует подростков на драки, унижает их, используя нецензурную лексику.

После инцидента психологи проверили состояние детей из приюта. Сама же Нуруллина объясняла свои действия тем, что ей такое кажется смешным.