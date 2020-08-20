В Кремле объяснили нежелание вмешиваться в дела Белоруссии

Белоруссия должна самостоятельно разобраться в ситуации в стране, так как диалог России с белорусской оппозицией стал бы вмешательством во внутренние дела республики, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы воздержимся от каких-либо комментариев на этот счет. Еще раз повторяю, идентифицировать, именовать внутрибелорусские проблемы должны белорусские власти в диалоге с представителями тех, кто выражает протест. И мы не стали бы сейчас в этот протест никоим образом вмешиваться, тем более сейчас на самой горячей стадии», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он также ответил на вопрос о диалоге Москвы с ЕС по вопросу непризнания выборов в Белоруссии, заявлений о недопустимости вмешательства со стороны, но при этом выделении материальной поддержки для народа Белоруссии и санкций для ответственных за насилие.

«Кремль ведет диалог с Евросоюзом, в том числе в этом контексте сейчас будет сообщение по телефонному разговору, о котором я выше говорил. Мы усматриваем в позиции, озвученной вчера, определенный правовой гандикап», – пояснил пресс-секретарь президента.

«Мы продолжаем последовательно доводить нашу позицию о недопустимости внешнего влияния на события в Белоруссии до наших собеседников», – сказал Песков.

Напомним, ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов сопроводить мирный переход власти в Белоруссии, а также намерен выделить 53 млн евро для белорусского народа.

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду заявила, что нельзя допустить вмешательства в ситуацию в Белоруссии извне, и отметила, что в стране нужно проводить «национальный диалог, как это предлагает оппозиция в Белоруссии», возможно, при участии ОБСЕ.

Руководитель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что в санкционный список по Белоруссии могут включить действующего президента страны Александра Лукашенко.

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