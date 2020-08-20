Чехия решила помочь пострадавшим при протестах в Белоруссии

Правительство Чехии 24 августа рассмотрит предложение МИД республики об оказании помощи пострадавшим во время протестов, проходивших в Белоруссии после состоявшихся в этой стране 9 августа президентских выборов, сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

«Программу [помощи] представлю в понедельник [на рассмотрение] правительству», – передает ТАСС слова Петржичека.

Варианты помощи пострадавшим при протестах Петржичек обсудил с сотрудниками белорусской редакции радиостанции «Свобода/Свободная Европа», штаб-квартира которой находится в Праге.

«Я хотел узнать, что думают [сотрудники] белорусской редакции по поводу наилучших [вариантов] оказания [Чехией] практической помощи демократически мыслящим белорусам. Ответ был ясен – физическая и психологическая реабилитация арестованных и тех, кто был избит», – подчеркнул министр.

Чехия намерена оказать помощь не только пострадавшим при протестах, включая журналистов, но и членам их семей. По словам министра, рассматриваются варианты выделения средств для оплаты услуг адвокатов для тех, кто «указал на факты фальсификации и был уволен, а теперь вынужден искать новую работу».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

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