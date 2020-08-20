В жилом доме в Севастополе взорвался газ, есть жертвы

В многоквартирном жилом доме в Севастополе взорвался газ, после которого начался пожар, есть погибшие и раненые.

«В квартире одного из домов в поселке Кача (находится в Севастополе – прим. ВЗГЛЯД) произошел взрыв газового баллона. По предварительным данным, один человек погиб. На месте работает МЧС», – цитирует сообщения в соцсетях «КрымИнформ».

В пресс-службе управления МЧС по Севастополю подтвердили данные о пожаре.

«20 августа в 7.20... поступило сообщение о том, что в поселке Кача по улице Авиаторов в пятиэтажном доме случилось происшествие в квартире на пятом этаже. По прибытии обнаружено, что происходит пожар в квартире на площади 60 кв. метров. На данный момент производится его ликвидация», – уточнили в министерстве.

В результате ЧП есть погибшие и раненые, сообщили в МЧС. Их число уточняется.

В августе в Волгограде загорелись газовая цистерна и здание газовой заправки. Пожар удалось потушить. По факту инцидента начата проверка. Общая площадь возгорания на газовой автозаправке в Волгограде составляла более 1 тыс. кв. метров.