В Москве ожидается переменная облачность, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 20–22 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17–22 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.