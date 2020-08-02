Сын бывшего премьера Грузии арестован за ранение внука экс-депутата

Сын бывшего премьер-министра Грузии Зураба Жвания 24-летний Бесарион арестован в Тбилиси за нанесение множественных ранений холодным оружием.

Теперь ему грозит от трех до шести лет лишения свободы, сообщило в воскресенье грузинское информационное агентство Interpressnews.

Уточняется, что Бесарион Жвания ранил холодным ножом внука экс-депутата Георгия Топадзе 22-летнего Левана на квартире последнего.

Состояние пострадавшего стабильное.

Зураб Жвания возглавил правительство Грузии после «революции роз» 2003 года. Вскоре у него испортились отношения с тогдашним президентом Михаилом Саакашвили. В 2005 году Жвания погиб. По официальной версии - от угарного газа, хотя в Грузии многие говорят об убийстве. Следствие продолжается до сих пор.