В Минздраве предложили поднять акцизы на табак

Нужно рассмотреть повышение акциза на табачную и другую никотиносодержащую продукцию, заявила главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина.

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры – самые эффективные в борьбе с табаком. Следовательно, целесообразно обсуждение вопроса о планомерном повышении акциза на табачную и иную никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ», – приводятся слова Драпкиной на сайте ведомства.

По ее словам, в России необходимо также внедрить стандартную упаковку для табачной продукции с новыми графическими и текстовыми предупреждениями, а также принять закон о продаже табака с 21 года.

Напомним, 31 июля президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий действующие в отношении обычной табачной продукции ограничения, на вейпы, кальяны и снюсы.