Москвичей предупредили о дождливой погоде

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2 августа, воскресенье | Последнее обновление — 11:03 | vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии
Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку
Россия выигрывает гонку в создании вакцины от COVID-19
Запад отверг антироссийские намеки Минска
Владимир Зеленский вдохновил террористов
Великая Отечественная создала парадокс советского десанта
Тимур Шерзад, журналист
В середине 30-х годов советские десантные войска оторвались от заграничных коллег очень далеко. Казалось - в какую войну ни вступят русские, они обязательно будут массированно применять парашютистов. Но когда грянула ВОВ, массовые парашютные выброски стали исключением на фоне основной «движухи». Почему? Подробности...
Родственная ненависть вышла на новый уровень
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Скоро юристы, специализирующиеся на семейном и наследственном праве, будут ездить в позолоченных «Роллс-Ройсах». Ведь поколение, принявшие непосредственное участие в «большом хапке», неуклонно стареет, наследники множатся, новые жены становятся все моложе и агрессивней. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Пока стоит Москва, существует мир
Владимир Можегов, публицист
Быть хранителем остатков человеческого в стремительно расчеловечивающемся мире – не такова ли наша извечная роль? Быть может, вся история России была лишь подготовкой к этой, ещё ожидающей её миссии? Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами
Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщинаПодробности...
В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ
В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир ПутинПодробности...
Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов
Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в ТуринеПодробности...
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© 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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