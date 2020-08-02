Москвичей предупредили о дождливой погоде

В воскресенье в Москве установится прохладная, облачная и дождливая погода, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Погоду в столичном регионе будет определять холодная периферия циклона, который поднимается с юга вдоль Уральских гор и центр его – над республикой Коми. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди. Плюс 19 – плюс 21 – в центре города, 17-22 градуса – в Подмосковье», – рассказал Леус РИА «Новости».

В городе ожидается северный ветер скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Давление к вечеру поднимется до 745 миллиметров ртутного столба.

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