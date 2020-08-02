В Москве ожидаются облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в городе температура воздуха составит 19–21 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северный, 5–10 м/c. Атмосферное давление составит около 743 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 16–21 градуса тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.