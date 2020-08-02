Женщина заявила о нападении на нее охранника посольства Киргизии в Москве

Как сообщают СМИ, в Москве женщина, которая попала в больницу, утверждает, что ее избил охранник посольства Киргизии.

В больницу она попала с ушибами и растяжением ноги. Врачам пострадавшая сказала, что ее избил охранник посольства, передает РЕН ТВ.

По сведениям канала, она написала заявление в полицию.

РЕН ТВ отмечает, что не располагает официальными подтверждениями данной информации.