На форуме «Территория смыслов» впервые открылась смена «Служение Отечеству»

Взгляд
19 августа, среда  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Белоруссия распродает природное богатство за бесценок

В прошлом году на продаже калийных удобрений Белоруссия заработала 2,8 млрд долларов Виктор Драчев/ТАСС
Один из крупнейших экспортеров республики – «Беларуськалий» – остановлен из-за забастовки рабочих. Если калийные шахты Белоруссии встанут надолго, то это может иметь плачевные последствия для экономики республики – это чуть ли не единственное природное богатство страны, которое Минск продает за рубежом. Впрочем, место белорусских удобрений на мировом рынке могут легко занять российские. Подробности...
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Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

Оппозиция предлагает возвести границу с Россией и вступить в НАТО REUTERS/Vasily Fedosenko
Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского. Подробности...
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Как маленький русский корабль испугал огромную эскадру Германии

Общественное достояние
Сто пять лет назад, 19 августа 1915 года, в Рижском заливе состоялось сражение, в ходе которого русские моряки показали удивительный пример доблести. Канонерская лодка «Сивуч» ушла на дно, не спустив флага перед многократно превосходящими силами немцев. Все знают о крейсере «Варяг» – но, пожалуй, экипаж «Сивуча» продемонстрировал не меньшее мужество. Подробности...
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Турция пошла в Ливии по российскому пути

Турция настолько окрепла, что открывает все больше своих военных баз в арабских странах REUTERS/Umit Bektas
Ливия повторяет сирийский сценарий 2015 года – висевшее на волоске правительство спасено десантом войск иностранной державы. Если Дамаск спасла армия России, то Триполи – армия Турции. Российские военные закрепились затем на базе Хмеймим, а турки теперь подписали с ливийцами соглашение о создании военно-морской базы в Мисурате. Какую выгоду может извлечь Турция, закрепляясь в стратегической точке Средиземноморья? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Русская вакцина подействовала на западных журналистов

Андрей Бабицкий, журналист
Через месяц-другой, когда вакцина докажет свою пригодность, журналисты и эксперты – потешающиеся, критикующие, обвиняющие – забудут о том, что они говорили, и бросятся на поиски нового повода для развенчания России и ее лидера. Нет ни малейших сомнений в том, что они его найдут. Подробности...
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Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Современная Россия должна найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Россия крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Подробности...
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Проблемы здравоохранения не исчезнут с ковидом

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Много говорится о том, что коронавирус «давит» на систему здравоохранения. Так сейчас будет вторая волна давления от нелеченных и недиагностированных болезней. Подробности...
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Демократия без денег не работает

Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    На форуме «Территория смыслов» впервые открылась смена «Служение Отечеству»

    19 августа 2020, 22:54

    Текст: Антон Антонов

    Состоялось открытие пятой смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Смена объединила участников со всей страны в офлайн- и онлайн-формате. Собрались сотрудники российских министерств и федеральных служб: МВД, ФСО, Росгвардии, ФТС, МЧС, Минобороны, ФСИН, Генпрокуратуры и Следственного комитета. В рамках образовательной программы будут рассмотрены вопросы измерения общественных настроений как фактора принятия эффективных решений, борьбы за справедливость, создания благоприятной среды через служение людям. В течение всех дней смены участники будут разрабатывать предложения по повышению эффективности межведомственных коммуникаций.

    Смена продлится до 25 августа.

    Советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Виталий Минаков зачитал участникам форума приветствие президента России Владимира Путина. Глава государства подчеркнул разнообразную и содержательную программу форума и возможность участников получить реальную поддержку для осуществления своих проектов. Путин также отметил, что на форуме встретятся самые энергичные молодые люди из разных регионов страны как в офлайн-, так и в онлайн-формате.

    Минаков пожелал успехов участникам смены: «Смена «Служение Отечеству» проводится впервые за всю историю «Территории смыслов», и на протяжении недели всем предстоит решать серьезные задачи и прокачиваться, в первую очередь, умственно. Будьте активными и получайте максимум от предоставленных вам возможностей!».

    «Я верю, что вы все сможете развить в себе навыки лидерства, эффективной командной работы и предложите новые уникальные форматы межведомственных коммуникаций, которые далее смогут использовать российские министерства и федеральные службы. Верьте в себя, будьте сильными, и у вас все обязательно получится», – заявил он.

    Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров также поприветствовал участников смены.

    «Впервые на форуме «Территория смыслов» мы проводим патриотическую смену «Служение Отечеству». Истинный смысл этих слов каждому из нас стал особенно близок и понятен в непростой период самоизоляции, через который мы все прошли. Патриотизм, служение людям и Отечеству – главные объединяющие факторы, которые помогают нам преодолевать трудности в период пандемии, поддерживать друг друга, оказывать помощь тем, кто находится в непростой ситуации», – сказал он.

    Комиссаров заявил, что «на патриотическую смену» пригласили «молодых людей, которые выбрали своей профессией служение Родине и ее интересам, служение людям».

    «Это высшее проявление патриотизма – готовность пожертвовать собой ради блага и здоровья других. Участие в форуме для молодых людей – это возможность общения с единомышленниками, обмен опытом! Желаю всем отличной смены!» – сказал он. 

    Комиссаров уточнил, что на смене «Служение Отечеству» представлена почти вся страна – участники из 57 регионов России, то есть больше, чем на предыдущих сменах.

    Программный директор форума Матвей Навдаев дал напутствие участникам: «Мы счастливы, что спустя столько лет работы «Территории смыслов» мы смогли инициировать и запустить одну из главных смен форума – смену «Служение Отечеству». Она направлена на молодых людей, выбравших своей судьбой служение Отечеству и защиту интересов наших граждан». 

    «Мы говорим тут не только об отстаивании интересов россиян, о гарантиях безопасности, но и о комфорте, спокойствии и самореализации на Родине. Пусть ваша смена будет ещё одним кирпичиком в фундаменте побед нашей страны и гарантией счастливого будущего наших детей», – заявил он.

    В день открытия смены участники встретились с и.о. министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Чуприяном. Спикер провел встречу в формате «Диалога на равных», в ходе которой рассказал об особенностях работы МЧС и многочисленных спасательных операциях.

    Также в этот день состоялся «Диалог на равных» на тему «Внутренний туризм как национальная идея» с президентом Общенационального союза индустрии гостеприимства, генеральным директором «Mriya Resort & Spa», наставником конкурса «Мастера гостеприимства» Грантом Бабасяном.

    Участниками четвертой смены стали около 300 мастер-участников (физически находятся на площадке форума), 900 цифровых аватаров (участники входят в мини-команду мастер-участника и участвуют онлайн), онлайн-участники (регистрируются в АИС «Молодежь России», «посещают» лекции, имеют возможность задавать вопросы спикерам и гостям через платформу) и вольные слушатели, количество которых не ограничено. 

    На форуме пройдет «Грантовый конкурс молодежных инициатив» Росмолодежи, который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». 

    При закрытии смены будут объявлены победители Грантового конкурса. Представители типа мастер-участник и цифровой аватар получат возможность выиграть до 1,5 млн рублей на реализацию собственных проектов.

    Напомним, с 3 до 9 августа работала смена «Политика и сетевые лидеры».

    Напомним, форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. 

    Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей», образовательный партнер – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

    АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв» и другие. 

    Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.


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