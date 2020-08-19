Африканский союз приостановил членство Мали

Африканский союз (АС) объявил о приостановке членства Мали в этой региональной организации и потребовал освобождения ее президента Ибрагима Бубакара Кейты, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на Совет мира и безопасности АС.

Организация «приостанавливает (членство) Мали в Африканском союзе до возвращения конституционного порядка и требует освобождения президента Бубакара Кейты, премьер-министра и других должностных лиц правительства, насильно арестованных армией», цитирует издание заявление Совета мира и безопасности, передает «Интерфакс».

Напомним, группа высокопоставленных военных в районе Бамако устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.

В среду мятежные военные, захватившие власть в Мали, сообщили, что поступили так, поскольку желают организовать в стране проведение честных выборов.

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