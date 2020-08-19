Стало известно о новых переговорах США и Китая по торговой сделке

Представители США и Китая в ближайшее время планируют в режиме видеоконференции провести консультации, чтобы обсудить первую фазу торговой сделки между двумя странами, сообщила американская газета Wall street journal со ссылкой на источники из числа должностных лиц Соединенных Штатов и КНР.

По данным издания, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ планирует во время консультаций поднять вопрос об ограничениях, введенных Вашингтоном в отношении китайской корпорации Huawei и ее дочерних предприятий. При этом будет сделана ссылка на текст первой фазы торговой сделки, в которой прописан призыв к обеим сторонам урегулировать «имеющиеся и будущие обеспокоенности в торговле и инвестициях как можно конструктивнее и оперативнее», цитирует газета должностное лицо КНР, передает ТАСС.

По словам этого источника, вице-премьер Госсовета КНР также заверит США в стремлении соблюсти обязательства по наращиванию закупок американской продукции.

Тем временем в среду США уведомили Гонконг о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений, говорится в распространенном госдепартаментом заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус.

«Мы уведомили власти Гонконга 19 августа о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений. Эти соглашения покрывали передачу скрывающихся от правосудия преступников, перевод приговоренных лиц и зеркальные налоговые вычеты на доходы, полученные от международных морских перевозок», – передает РИА «Новости» текст заявления.

В июле Китай приступил к выполнению торговой сделки с США в части увеличения закупок американской сельскохозяйственной продукции, однако значимость заключенного с Пекином соглашения для Вашингтона уменьшилась на фоне пандемии коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп.

Напомним, Трамп возложил на Китай ответственность за распространение коронавируса «на весь мир». Ранее глава Белого дома отказался вести переговоры по торговой сделке с Пекином, так как, по словам Трампа, Китай «ударил» по США «эпидемией».

В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским фирмам запрещается вести торговлю. А позднее США пригрозили Бразилии «последствиями» за сотрудничество с Huawei.