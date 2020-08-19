СК Белоруссии счел смертельное ранение жителя Бреста непреднамеренным

Белорусские следователи начали проверку после смерти нападавшего на правоохранителей в ходе акций протеста в городе Брест.

По предварительным данным ведомства, стражи порядка применили физическую силу, чтобы пресечь противоправные действия нападавших, передает «Интерфакс».

«Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы», – пояснили в Следственном комитете республики.

Инцидент произошел еще 11 августа, нападавшие, по версии следствия, орудовали металлической трубой.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Лукашенко заявил, что если протестующие граждане Белоруссии выйдут на улицы, то власть это перетерпит, но если они пойдут «ломить» – ответит.

При этом президент заявлял, что сотрудников правоохранительных органов намерено провоцировали на жесткие действия, чтобы раскачать ситуацию.

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