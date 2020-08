Стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян в Белоруссии Жители Киева вышли на акцию в поддержку сироты, которого не допустили к «Евровидению» 19 августа 2020, 18:23 Текст: Елизавета Булкина

Акция в поддержку 12-летнего Максима Ткачука, которому отказали в регистрации на национальный отбор для участия в «Детском Евровидении-2020», прошла в Киеве. Участники акции требовали уволить главу Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию. Отмечается, что несколько десятков человек пришли к офису НОТУ и требуют уволить главу телерадиокомпании. Во время акции участники пели песню «Смуглянка», с которой Ткачук победил на конкурсе Stars of the Albion в Великобритании. СМИ сообщали, что мальчику отказали в регистрации на нацотбор «Евровидения» из-за исполнения этой песни. Активисты скандируют «Позор чиновникам», а также требуют допустить 12-летнего исполнителя к участию в нацотборе песенного конкурса, передает «Страна.ua». Напомним, Ткачуку, который выиграл в Лондоне конкурс Stars of the Albion с песней «Смуглянка», отказали в участии в нацотборе на детское «Евровидение», несмотря на лидерство в онлайн-кастинге. Глава НОТУ пояснил, что мальчику отказали из-за того, что конкурс в Великобритании был организован при поддержке России, что запрещено правилами нацотбора на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, как украинская власть мстит 12-летнему мальчику за советскую песню.

