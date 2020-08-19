«АвтоВАЗ» передумал вводить четырехдневную неделю

«АвтоВАЗ» решил не вводить четырехдневную рабочую неделю, поскольку предприятие обеспечено заказами на несколько месяцев.

Компания отменила приказ от 10 июня о введении сокращенной четырехдневной недели с 31 августа, передает «Российская газета».

Отмечается, что на российском авторынке началось восстановление спроса.

В компании отметили, что имеется неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития рынка в следующем году.

Напомним, продажи «АвтоВАЗа» по итогам апреля 2020 года составляли 10 тыс. автомобилей – более чем в три раза ниже по сравнению с апрелем прошлого года.