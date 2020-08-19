Минобороны определило отнесенную к служебной тайне информацию

Минобороны России определило информацию, которая, согласно новому проекту изменений в федеральный закон «Об обороне», будет отнесена к служебной тайне в области обороны.

Уточняется, что сведения о чрезвычайных ситуациях, окружающей среде, а также о нарушении прав и свобод человека к служебной тайне отнесены не будут, опубликовано на портале правовой информации для общественного обсуждения.

«К служебной тайне в области обороны относятся сведения, образующиеся при осуществлении федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации, федеральными государственными органами, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, организациями и гражданами полномочий и функций в области обороны, а также мероприятий по организации и обеспечению обороны, распространение которых может нанести вред обороноспособности государства», – говорится в проекте изменений.

При этом точный перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, будет составлен Минобороны по предложениям других войск, воинских формирований и органов в области обороны.

Отмечается также, что к служебной тайне в области обороны не могут быть отнесены сведения, по которым у России есть международные обязательства по их открытому обмену. Также к служебной тайне не отнесены гостайна, сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести ответственность для лиц, виновных в разглашении сведений, составляющих служебную тайну в области обороны.