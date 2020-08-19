Россия решила создать круглогодичную станцию в Антарктике

Правительство подготовило проект стратегии развития деятельности в Антарктике, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Подготовлен проект стратегии развития деятельности РФ в Антарктике до 2030 года. Он позволит модернизировать инфраструктуру зимовочных станций, создать на основе сезонной полевой базы «Русская» круглогодично действующую антарктическую станцию», – передает ТАСС слова Мишустина.