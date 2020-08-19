Лавров оценил заявления стран ЕС о ситуации в Белоруссии

Высказывания Европарламента, а также Польши и стран Прибалтики о ситуации в Белоруссии носят геополитический характер, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«То, что мы сейчас слышим из европейских столиц, прежде всего из Прибалтики, а также из Польши, Европарламента, – это все не про [президента Белоруссии] Александра Лукашенко, права человека и демократию. Это все про геополитику», – подчеркнул министр в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Лавров выразил надежду, что Белоруссия сможет самостоятельно разобраться в своих внутриполитических делах.

«Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья Белоруссии за границей, у Белоруссии много друзей, смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, чтобы продвигать известную деструктивную логику «или вы с Россией, или вы с Европой», – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что Россия встревожена попытками извне использовать внутренние сложности в Белоруссии « с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными».

Также Лавров добавил, что президентские выборы в Белоруссии не были идеальными, тому есть немало свидетельств.

«Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав», – отметил министр.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретон заявил, что ситуация в Белоруссии отличается от событий на Украине и в Грузии.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.

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