В Саратове осудили планировавшего присоединиться к террористам иностранца

В Саратове вынесен приговор иностранцу Фирузу Афизову, который планировал вступить в запрещенное в России террористическое движение «Талибан», сообщила пресс-служба регионального УФСБ.

«УФСБ России по Саратовской области пресечена деятельность гражданина одной из стран Центрально-Азиатского региона, планирующего вступить в состав международной террористической организации «Талибан» и осуществлявшего в ее интересах на территории региона идеологическую обработку пользователей сети интернет... Гражданин признан виновным в совершении преступления и осужден ... на семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Также задокументирован факт вербовки осужденным жительница города, планировалось, что женщина в дальнейшем вступит в террористическую организацию. Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал иностранца виновным по статье УК «Приготовление к участию в деятельности террористической организации».

Афизов и его адвокат обжаловали приговор, Апелляционный военный суд во вторник отклонил жалобы и оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Ранее в августе были вынесены приговоры сторонникам террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) из Дагестана и Ставропольского края.