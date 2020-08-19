Названо число зарегистрировавшихся на выборы глав регионов кандидатов

На выборы высших должностных лиц регионов в единый день голосования 13 сентября в 18 субъектах России зарегистрированы 89 кандидатов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«У нас 13 августа завершился этап регистрации кандидатов. Для участия в выборах глав регионов выдвинулись 147 кандидатов, 89 из них зарегистрированы», – сказала Памфилова на заседании ЦИК, передает ТАСС. Она добавила, что 46 кандидатам было отказано в регистрации, а еще 12 человек утратили статус кандидата.

Памфилова напомнила, что на довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах был выдвинут 31 кандидат. «Зарегистрированы 25 из них, у трех кандидатов был утрачен статус и еще трое получили отказ в регистрации», – отметила глава ЦИК.

ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября – досрочное голосование. Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах России, по их итогам будет замещено около 77 тыс. мандатов. В частности, в четырех регионах (Татарстан, Курская, Пензенская и Ярославская области) пройдут довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах – выборы депутатов законодательных собраний, в 18 – прямые выборы высших должностных лиц, глав еще двух регионов – Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов – должны избрать депутаты региональных заксобраний.