ЕС не стал комментировать обращение Тихановской

Европейский совет не комментирует видеообращение Светланы Тихановской к экстренному саммиту глав государств и правительств Евросоюза по Белоруссии, который пройдет в среду, с просьбой о непризнании итогов выборов и поддержке оппозиции.

«У нас нет никакой новой информации на данном этапе о предстоящей сегодня дискуссии лидеров ЕС», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Европейского совета, в ответ на просьбу прокомментировать обращение Тихановской к саммиту.

Экстренный саммит ЕС по Белоруссии пройдет в среду в формате видеоконференции по инициативе Польши и Литвы.

Ранее в среду экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в видеообращении на YouTube-канале «Страна для жизни» на английском языке заявила, что призывает европейских лидеров не признавать итоги выборов.

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