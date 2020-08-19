Абитуриентов предупредили о большом конкурсе при поступлении в вузы

Число поступающих в университеты в 2020 году по сравнению с прошлым годом возросло, несмотря на коронавирус и дистанционную подачу документов, рассказали в высших учебных заведениях.

Приемная кампания в российских вузах в 2020 году началась 20 июня и завершилась 18 августа. У выпускников была возможность подать документы еще до получения результатов ЕГЭ. А замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев рекомендовал подавать документы для поступления в дистанционном формате даже в регионах, которые снимали ограничения, связанные с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«В этом году увеличилось количество абитуриентов, которые подали заявления в бакалавриат Высшей школы экономики. За всю приемную кампанию прошлого года в Вышку пришли 14,8 тыс. абитуриентов, а на 16 августа 2020 года уже 15987 абитуриентов подали почти 30 тыс. заявлений», – рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ, уточнив, что из-за распространения коронавируса приемная кампания прошла в дистанционном режиме.

В университете также отметили рост числа заявлений от дипломантов Всероссийской олимпиады школьников. В этом году заявления подали 493 таких выпускника. Для сравнения – в прошлом году в университет зачислили 276 дипломантов. Несмотря на рост числа олимпиадников, ВШЭ продолжит за свой счет предоставлять места для поступающих по результатам ЕГЭ.

«Если дипломанты олимпиад, зачисляемые без вступительных экзаменов, занимают более 75% бюджетных мест на той или иной программе, то за счет НИУ ВШЭ добавляются места с таким расчетом, чтобы для поступающих по результатам ЕГЭ осталось не менее 25% от количества бюджетных мест», – пояснили в вузе.

Среди наиболее популярных программ в этом году в университете назвали «Прикладную математику и информатику», «Программную инженерию», «Экономику», «Экономику и статистику», «Мировую экономику», «Управление бизнесом», «Маркетинг и рыночную аналитику», «Рекламу и связи с общественностью», «Иностранные языки и межкультурную коммуникацию», «Дизайн». На каждую из них подано более тысячи заявлений.

Несмотря на то, что прием документов заканчивается только 18 августа, уже можно сказать, что в 2020 году число абитуриентов и поданных заявлений выросло, заявил проректор РАНХиГС Максим Назаров.

По его словам, наиболее популярными направлениями обучения, как и год назад, остаются государственное и муниципальное управление, юриспруденция, международные отношения, зарубежное регионоведение, реклама и связи с общественностью.

«В то же время хочу отметить, что «рейтинга популярности» как такового мы не ведем, потому что практически все направления обучения весьма востребованы, и конкурс по числу поданных заявлений большой», – отметил Назаров.

Он также рассказал, что в этом году абитуриенты академии подавали документы преимущественно онлайн, даже после снятия ограничений, когда в московском кампусе РАНХиГС организовали личный прием заявлений.

Президентской академии еще предстоит большая работа по приему согласий на зачисление в вуз в онлайн-формате, отметил Назаров. Он уточнил, что попасть в списки на зачисление на бюджетную форму обучения в несколько вузов у абитуриентов не получится. Такие случаи будут отслеживаться, и абитуриенты могут быть отчислены за нарушение правил приема.

После завершения этой приемной кампании Академия планирует развивать взаимодействие с абитуриентами в электронном формате. Такие технологии использовались и раньше, но в дальнейшем этот процесс планируется вывести на новый уровень.

Об уникальных условиях прохождения приемной кампании этого года рассказали в пресс-службе МАДИ. «Мы впервые полностью перешли в онлайн среду и, откровенно говоря, немного тревожились из-за резкой смены формата работы с абитуриентами. Вместе с тем, быстро мобилизовали все свои ресурсы и возможности, чтобы абитуриенты, а также нынешние десятиклассники, их родители смогли получить... всю информацию», – отметили в университете.

Как отметила пресс-служба университета, предварительные итоги позволяют утверждать, что университет справился с таким форматом работы и не почувствовал снижения интереса к своим специальностям, как минимум вышел на прошлогодние цифры набора, а по ряду направлений – превзошел их.

Острых сложностей с приемом документов в МАДИ не почувствовали, но отметили, что на первых порах было нелегко перестроиться на интернет-общение с абитуриентами.

Говоря о наиболее популярных направлениях, в университете отметили, что ответить на такой вопрос трудно. В МАДИ поступают высокомотивированные абитуриенты, многие из них - потомственные инженеры, автомобилисты и дорожники.

«Сейчас у нас учатся студенты, у которых два, три поколения в семье посвятили свою жизнь автомобильно-дорожной отрасли. Вузу в этом году 90 лет, и неудивительно, что все наши направления подготовки пользуются популярностью у абитуриентов. Но все же самые-самые в этом году – строительство уникальных зданий (это возведение аэропортов), электрооборудование автомобилей, машиностроение», – отметили в университете.

Напомним, 28 июля Минобрнауки опубликовало проект о минимальных для поступления баллах ЕГЭ.