Абитуриентов предупредили о большом конкурсе при поступлении в вузы

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19 августа, среда  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
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США пытаются избавиться от критической зависимости от Китая

Американские самолеты, телефоны и оборонка полностью зависят от китайских редкоземельных металлов Reuters
Торговая война США с Китаем выявила критическую зависимость американцев от китайских редкоземельных металлов. Пекин одним щелчком пальцев может уничтожить всю Hi-Tech индустрию Штатов. Вашингтон в спешке начал поощрять развитие собственной отрасли по производству критически важных металлов. Как продвигаются попытки США избавиться от китайской зависимости и защитить национальную безопасность?  Подробности...
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Почему Лукашенко не «Лукашеску»

Белорусская оппозиция подставляется, сравнивая Лукашенко с Чаушеску Наталия Федосенко/ТАСС, Фотохроника ТАСС
Пока еще действующего президента Белоруссии стало модно сравнивать с руководителем социалистической Румынии Николае Чаушеску, правление которого закончилось революцией, большой кровью и смертным приговором трибунала. Но это сравнение некорректно: гораздо больше кризис вокруг Лукашенко напоминает ситуацию с другим политиком – президентом Венесуэлы Мадуро. И это плохая новость для белорусской оппозиции. Подробности...
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Движение АУЕ доросло до скамьи подсудимых

Идеология «уркаганского уклада» опасна тем, что подрывает основы государственности Дмитрий Ефремов/ТАСС
Возникшая в прошлом тысячелетии молодежная субкультура АУЕ получила официальный статус. Еще недавно ее воспринимали лишь как увлечение скучающих провинциальных школьников, но теперь движение признано экстремистским и запрещено Верховным судом. Чем грозит обществу популяризация преступного образа жизни и как судебный вердикт поможет искоренить опасную идеологию? Подробности...
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Белорусский протест подчиняют Совету русофобов

Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич становится политической фигурой Sergei Grits/AP/ТАСС
Стали известны имена тех, кто, по замыслу белорусской оппозиции, будет заниматься «транзитом власти» в стране. Вошедшие в «координационный совет» «самые уважаемые члены общества» должны стать организационным ядром протеста. Кто все эти люди, кем и по какому принципу они отбирались и как они видят дальнейшее взаимодействие Белоруссии и России? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Лукашенко нужно пройти над жерлом вулкана

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Молодежь – крылья протеста и его зубы. Их проще поджечь, они быстрее воспламеняются, ярче горят. Но молодежь никогда не решает судьбу революции. Молодые начинают, а решают судьбу происходящего взрослые. Подробности...
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Избирательное возмущение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Яростное упоение своей правотой – слишком сильный наркотик, чтобы люди слезали с него от одних охлажденных рассуждений. Но это не избавляет нас от обязанности быть рассудительными. Подробности...
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Зачем Америке дружба евреев с арабами

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Неслучайно американский президент назвал эмиратско-израильскую сделку «огромным достижением». Она действительно является огромным достижением для Трампа во внутренней политике, а для США – во внешней. Подробности...
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Власть в США передадут женщинам

Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Абитуриентов предупредили о большом конкурсе при поступлении в вузы

    19 августа 2020, 07:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число поступающих в университеты в 2020 году по сравнению с прошлым годом возросло, несмотря на коронавирус и дистанционную подачу документов, рассказали в высших учебных заведениях.

    Приемная кампания в российских вузах в 2020 году началась 20 июня и завершилась 18 августа. У выпускников была возможность подать документы еще до получения результатов ЕГЭ. А замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев рекомендовал подавать документы для поступления в дистанционном формате даже в регионах, которые снимали ограничения, связанные с коронавирусом, передает РИА «Новости».

    «В этом году увеличилось количество абитуриентов, которые подали заявления в бакалавриат Высшей школы экономики. За всю приемную кампанию прошлого года в Вышку пришли 14,8 тыс. абитуриентов, а на 16 августа 2020 года уже 15987 абитуриентов подали почти 30 тыс. заявлений», – рассказали в пресс-службе НИУ ВШЭ, уточнив, что из-за распространения коронавируса приемная кампания прошла в дистанционном режиме.

    В университете также отметили рост числа заявлений от дипломантов Всероссийской олимпиады школьников. В этом году заявления подали 493 таких выпускника. Для сравнения – в прошлом году в университет зачислили 276 дипломантов. Несмотря на рост числа олимпиадников, ВШЭ продолжит за свой счет предоставлять места для поступающих по результатам ЕГЭ.

    «Если дипломанты олимпиад, зачисляемые без вступительных экзаменов, занимают более 75% бюджетных мест на той или иной программе, то за счет НИУ ВШЭ добавляются места с таким расчетом, чтобы для поступающих по результатам ЕГЭ осталось не менее 25% от количества бюджетных мест», – пояснили в вузе.

    Среди наиболее популярных программ в этом году в университете назвали «Прикладную математику и информатику», «Программную инженерию», «Экономику», «Экономику и статистику», «Мировую экономику», «Управление бизнесом», «Маркетинг и рыночную аналитику», «Рекламу и связи с общественностью», «Иностранные языки и межкультурную коммуникацию», «Дизайн». На каждую из них подано более тысячи заявлений.

    Несмотря на то, что прием документов заканчивается только 18 августа, уже можно сказать, что в 2020 году число абитуриентов и поданных заявлений выросло, заявил проректор РАНХиГС Максим Назаров.

    По его словам, наиболее популярными направлениями обучения, как и год назад, остаются государственное и муниципальное управление, юриспруденция, международные отношения, зарубежное регионоведение, реклама и связи с общественностью.

    «В то же время хочу отметить, что «рейтинга популярности» как такового мы не ведем, потому что практически все направления обучения весьма востребованы, и конкурс по числу поданных заявлений большой», – отметил Назаров.

    Он также рассказал, что в этом году абитуриенты академии подавали документы преимущественно онлайн, даже после снятия ограничений, когда в московском кампусе РАНХиГС организовали личный прием заявлений.

    Президентской академии еще предстоит большая работа по приему согласий на зачисление в вуз в онлайн-формате, отметил Назаров. Он уточнил, что попасть в списки на зачисление на бюджетную форму обучения в несколько вузов у абитуриентов не получится. Такие случаи будут отслеживаться, и абитуриенты могут быть отчислены за нарушение правил приема.

    После завершения этой приемной кампании Академия планирует развивать взаимодействие с абитуриентами в электронном формате. Такие технологии использовались и раньше, но в дальнейшем этот процесс планируется вывести на новый уровень.

    Об уникальных условиях прохождения приемной кампании этого года рассказали в пресс-службе МАДИ. «Мы впервые полностью перешли в онлайн среду и, откровенно говоря, немного тревожились из-за резкой смены формата работы с абитуриентами. Вместе с тем, быстро мобилизовали все свои ресурсы и возможности, чтобы абитуриенты, а также нынешние десятиклассники, их родители смогли получить... всю информацию», – отметили в университете.

    Как отметила пресс-служба университета, предварительные итоги позволяют утверждать, что университет справился с таким форматом работы и не почувствовал снижения интереса к своим специальностям, как минимум вышел на прошлогодние цифры набора, а по ряду направлений – превзошел их.

    Острых сложностей с приемом документов в МАДИ не почувствовали, но отметили, что на первых порах было нелегко перестроиться на интернет-общение с абитуриентами.

    Говоря о наиболее популярных направлениях, в университете отметили, что ответить на такой вопрос трудно. В МАДИ поступают высокомотивированные абитуриенты, многие из них - потомственные инженеры, автомобилисты и дорожники.

    «Сейчас у нас учатся студенты, у которых два, три поколения в семье посвятили свою жизнь автомобильно-дорожной отрасли. Вузу в этом году 90 лет, и неудивительно, что все наши направления подготовки пользуются популярностью у абитуриентов. Но все же самые-самые в этом году – строительство уникальных зданий (это возведение аэропортов), электрооборудование автомобилей, машиностроение», – отметили в университете.

    Напомним, 28 июля Минобрнауки опубликовало проект о минимальных для поступления баллах ЕГЭ.


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