Белоруссия сообщила дипломатам о реакции на наращивание контингентов у своих границ

Министерство обороны Белоруссии сообщило иностранным военным атташе о мерах реагирования на наращивание сопредельными государствами воинских контингентов, говорится в сообщении ведомства по итогам встречи с военными дипломатами Великобритании, Германии, Литвы, Польши и Украины.

«Зарубежным партнерам доведена информация о текущей внутренней и внешнеполитической обстановке, представлен анализ нарастания численности иностранных воинских контингентов и личного состава вооруженных сил сопредельных государств», – передает заявление ведомства ТАСС.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика развернула боевые подразделения армии на западных границах и привела в их в полную боеготовность.

Во вторник сообщалось, что белорусские истребители начали патрулировать государственную границу в рамках боевой подготовки. Кроме того, к тактико-строевому занятию с боевыми стрельбами начали готовиться зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад. Стрельбы будут проводить из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска» и пусков переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».