Эксперты оценили шансы на победу иска против Little Big

18 августа 2020, 16:45

Фото: Little Big/Youtube

Текст: Александра Юдина

Музыкальные эксперты объяснили, почему у иска одного из основателей коллектива Hard Bass School Валя Толетова против группы Little Big практически нет шансов на успех. Толетов – автор трека «Раз-раз-раз, это хардбасс». По его словам, именно из этого хита Little Big взяли bass-дорожку для своей песни Pop On The Top. «Обратите внимание на бас. Бас срезан с этой композиции. Возможно, какие-то незначительные изменения были добавлены, но этот бас был синтезирован нами», – рассказал музыкант. Более того, он уверен, что образ гопников и движения Little Big также украли, использовав в своем музыкальном клипе. Толетов не ограничился только заявлениями, а подал в суд иск на 12 млн рублей. Такую сумму он объяснил тем, что разработать свое программное обеспечение стоит дорого. Цену молодой человек назвал справедливой. Между тем, эксперты объяснили, почему выиграть дело будет крайне сложно. Как сообщил музыкальный критик, шоумен и журналист Сергей Соседов, треки Pop On The Top и «Раз-раз-раз, это хардбасс» действительно похожи, так как сделаны в одном стиле, однако «плагиат можно определить только там, где есть мелодия», передает телеканал «360». «Мелодии нет ни в том ни в другом треке, есть ритмика. Она похожа как будто, но если послушать композиции профессиональным ухом, то можно услышать различия. Ритмика группы Hard Bass более витиеватая, более сложная, а в основной части композиции Pop On The Top Little Big – более прямолинейная», – отметил он. Кроме того, он добавил, что «даже невооруженным ухом» слышно, что «бит у песни Little Big чаще». «Так, если в треке у Hard Bass 150 ударов в минуту, то во второй композиции, может быть, под 200. При этом точное число битов нужно измерять метрономом», – подчеркнул Соседов. Также юрист, специалист по авторским правам и музыкальный журналист Павел Сурков рассказал, что любой иск об авторских правах появляется, когда возникает спор. «Здесь начинается история по доказыванию двух вещей. Первое, что действительно это было сочинено раньше. Дальше нужно доказывать, что есть какой-то факт заимствования. Здесь потребуется искусствоведческая, а прежде всего музыковедческая экспертиза, которая должна определить, есть ли там элементы заимствования и есть ли элементы до степени смешения», – пояснил юрист. Он отметил, что послушал «и то, и другое». «Я вижу просто схожий мелодический ход, гармонический ход. Но я не вижу здесь прямого заимствования. Мне кажется, что шансов выиграть дело тут немного. Не вижу здесь каких-либо перспектив, если честно. Я вижу здесь некое желание чуть-чуть пошуметь», – добавил Сурков. Напомним, новый клип группы Little Big с песней Tacos собрал более 5 млн просмотров за два дня.

