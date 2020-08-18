Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию в Белоруссии

Глава Евросовета Шарль Мишель обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии и призвал решить кризис путем мирного диалога.

«Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом России Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии», – написал он в Twitter.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.