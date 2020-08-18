Сечин подарил Путину бутылку нефти

Руководитель Роснефти Игорь Сечин подарил президенту Владимиру Путину бутылку с нефтью, по утверждению главы компании, эта нефть – одна из лучших в мире.

«Хотел бы отметить также новый проект «Восток Ойл». Я вам докладывал регулярно о развитии этого проекта. Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02%», – заявил Сечин в ходе встречи с президентом, сообщает РИА «Новости».

Глава компании также передал Путину стеклянную бутылку с нефтью.

«Как на Ближнем Востоке?» – спросил его глава государства.

«Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире», – ответил Сечин.

«Как ближневосточная», – поинтересовался президент.

«Лучше даже», – сказал Сечин. Путин с ним согласился.

Ранее во вторник в ходе встречи с главой Роснефти Путин отметил, что российская экономика в 2020 году снизится меньше, чем экономика других стран.