В Южной Осетии возбудили дело о покушении на главу МВД

Генпрокуратура Южной Осетии возбудила уголовное дело о покушении на главу МВД Игоря Наниева, автомобиль которого был обстрелян неизвестными в ночь на вторник в Цхинвале, сообщил заместитель генпрокурора республики Сергей Битиев.

«По факту покушения на министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева Генпрокуратурой республики возбуждено уголовное дело по двум статьям: покушение на жизнь государственного деятеля, а также незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», – передает ТАСС слова Битиева.

В ночь на вторник в Цхинвале обстреляли автомобиль министра внутренних дел Южной Осетии Игоря Наниева, в городе был объявлен план «Перехват».