Председатель ОБСЕ захотел приехать в Белоруссию

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 21:16  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Майдан расчеловечивает всех

Павел Волков, публицист
Я далек от гнилой «интеллигентской» позиции примирения преступника и жертвы. Я за борьбу против зла, то есть против социал-дарвинизма и нацизма. Но я не хочу, чтобы лозунгом борьбы за добро и свет стало: «Надо убить всех плохих, чтобы остались все хорошие». Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...
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Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
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Почему Лукашенко не Чаушеску

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
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    Председатель ОБСЕ захотел приехать в Белоруссию

    17 августа 2020, 20:20

    Текст: Александра Юдина

    Правительству Белоруссии направили официальное предложение принять с визитом действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), премьер-министра и министра иностранных дел Албании Эди Раму, а также главу МИД Швеции Анн Линде для обсуждения сложившейся в этой стране ситуации.

    «Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ОБСЕ.

    При этом председатель ОБСЕ подчеркнул важность уважения суверенитета Белоруссии.

    Ранее президенты Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и Германии предложили свое посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии.

    Также премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил открыть границы страны для граждан Белоруссии и «протянуть им руку помощи».

    Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».


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