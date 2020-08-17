Японцы возмутились отменой поездок на Курилы

Читателей сайта Yahoo News Journal возмутила отмена поездок на Курильские острова по программе безвизового обмена из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что в 2020 году на острова планировалось совершить 19 поездок, однако их пришлось отменить из-за коронавируса. Поездки отменили впервые с 1992 года, когда была запущена программа безвизового обмена, передает РИА «Новости».

Комментаторы предположили, что такая ситуация говорит о том, что о возвращении островов в состав Японии можно забыть.

«Нереально, что они вернут острова», – написал пользователь под ником Tak.

«О «северных территориях», вероятно, можно забыть. (…) Бесхребетная политика в конце концов разрушит Японию», – добавил Mas.

«Политики-пацифисты говорили, что, если ограничиться требованием двух островов, Россия отдаст их, но она не настолько мягкая», – написал Kjl.

Некоторые призывали даже прибегнуть к более радикальным мерам.

«Остается только война. Если СМИ слышат слово «война», тут же поднимают шум, но я хочу спросить у них – разве есть другой способ возврата?» – пишет Ict.

Однако некоторые читатели все же рационально высказались о причине отмены поездок.

«Причина – коронавирус, и с этим ничего не поделаешь, однако жаль людей, которые не могут посетить могилы. Пока премьер Абэ у власти, переговоры вообще не развиваются. Наоборот, позиции Японии ослабли, и четыре острова все дальше от нас. Бывшие жители островов стареют, движение за возврат ослабевает, Кремль усиливает контроль, а Южные Курилы все больше интегрируются», – написал Box.

Ранее японских пользователей интернета возмутило открытие аварийно-спасательного центра МЧС России на курильском острове Кунашир.

Ранее Москва категорически отвергла претензии Токио к поездке главы МЧС Евгения Зиничева на российский остров Кунашир, который Япония считает своей территорией.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры для выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как поправки к Конституции защитят Курилы от Японии.