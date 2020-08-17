Адвокат Ефремова заявил о плохом самочувствии артиста

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП со смертельным исходом, чувствует себя плохо, но готов дать показания в суде 18 августа, заявил его адвокат Эльман Пашаев.

«Плохо!» – передает РИА «Новости» ответ Пашаева на вопрос о самочувствии клиента.

«Конечно, он готов к допросу. Ефремов ко всему готов», – цитирует ТАСС адвоката Ефремова.

В воскресенье Пашаев заявил, что врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт и 17 августа, артист не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела.

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве. Отмечалось, что ему якобы поставили диагноз – инсульт.

Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев.

В суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».