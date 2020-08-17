Губернатор Краснодарского края посетил новую школу

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил новую школу по улице Красных Партизан в Краснодаре. Учреждение на 1 тыс. 100 мест, построенное в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», примет учеников 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Масштабное строительство школ в крае началось по инициативе губернатора несколько лет назад. Несмотря на внушительный госдолг региона, темпы строительства соцобъектов с каждым годом росли – это направление стало приоритетом в социальной политике. С 2016 года уже возведено 36 учебных заведений, до конца года введут еще 14. Таким образом, за пять лет будет построено 50 новых современных учебных заведений, говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

Одну из новых школ сегодня вместе со своими заместителями Андреем Алексеенко и Анной Миньковой осмотрел губернатор. Это первое учебное заведение в строящемся микрорайоне в западной части Краснодара.

Здание состоит из двух блоков – для начальных классов на 400 мест, для средних и старших – на 700 мест. Предусмотрен современный пищеблок и два обеденных зала.

«По решению президента с этого года питание для учеников начальных классов будет бесплатным. На Кубани это около 300 тыс. ребят. Принципиально, чтобы питание было качественным, вкусным. Поэтому важно, что в новых школах создаются такие современные пищеблоки», – отметил Кондратьев.

В учебном заведении 60 кабинетов, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами и панелями, регулируемой мебелью. Для изучения иностранного языка предусмотрены мобильные лингафонные кабинеты. На третьем этаже расположены библиотеки для начальной и средней школы с читальным залом и медиатекой. Также в здании два медицинских блока, включающие кабинет врача, процедурный, прививочный, стоматологический кабинеты. Есть четыре спортивных зала разной вместимости, актовые залы, а также зал для занятий хореографией. В школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями.

Территория ограждена по всему периметру. Здание находится под видеонаблюдением – всего установлено более 100 камер.

На строительство школы было направлено более 744 млн рублей. Кроме того, на закупку оборудования дополнительно выделено 135 млн рублей.

«Условия, которые создаются в новых школах, современные кабинеты физики, химии, спортивные и актовые залы помогут кубанским мальчишкам и девчонкам стать успешными завтра. И таких учебных заведений на Кубани будет все больше – сейчас в крае строится 30 школ. Качественное социально-экономическое развитие края начинается именно со школ. Здесь учатся те, кто завтра будет делать жизнь», – сказал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что поддержит Кондратьева, если он решит избираться на следующий срок.