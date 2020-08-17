Губернатор Краснодарского края посетил новую школу

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 15:05  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Как Лукашенко может расколоть протест

Лукашенко важно заставить оппонентов расчехлиться в жесткой антироссийской риторике Валерий Шарифулин/ТАСС
Президент Белоруссии находится на грани потери власти. Винить он в этом может, конечно, только себя самого – однако при всем при этом у него еще остаются возможности спастись. И речь тут не об отставке с переездом на ПМЖ в Ростов. Лукашенко необходимо срочно предпринять несколько несложных, но эффективных политических и политтехнологических шагов. Каких именно?  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему американцы проиграли войну во Вьетнаме

Тимур Шерзад, журналист
55 лет назад, 17 августа 1965 года, американцы начали первую крупную сухопутную операцию во Вьетнаме. Тогда они еще не знали, что ввязываются в длинную и неприятную войну, которая сильно тряхнет саму Америку. Подробности...

Миллионы мартышек с зеркальными камерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Кадриков снимают миллионы, а великих фото нет. Нет даже просто выдающихся фото. Все яркое, все блестит, технически прекрасно и – все однообразно в русле господствующей идеологии. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
Обсуждение: 68 комментариев
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

Обсуждение: 14 комментариев

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Губернатор Краснодарского края посетил новую школу

    17 августа 2020, 14:55

    Текст: Елизавета Булкина

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил новую школу по улице Красных Партизан в Краснодаре. Учреждение на 1 тыс. 100 мест, построенное в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», примет учеников 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

    Масштабное строительство школ в крае началось по инициативе губернатора несколько лет назад. Несмотря на внушительный госдолг региона, темпы строительства соцобъектов с каждым годом росли – это направление стало приоритетом в социальной политике. С 2016 года уже возведено 36 учебных заведений, до конца года введут еще 14. Таким образом, за пять лет будет построено 50 новых современных учебных заведений, говорится в сообщении на сайте администрации Краснодарского края.

    Одну из новых школ сегодня вместе со своими заместителями Андреем Алексеенко и Анной Миньковой осмотрел губернатор. Это первое учебное заведение в строящемся микрорайоне в западной части Краснодара.

    Здание состоит из двух блоков – для начальных классов на 400 мест, для средних и старших – на 700 мест. Предусмотрен современный пищеблок и два обеденных зала.

    «По решению президента с этого года питание для учеников начальных классов будет бесплатным. На Кубани это около 300 тыс. ребят. Принципиально, чтобы питание было качественным, вкусным. Поэтому важно, что в новых школах создаются такие современные пищеблоки», – отметил Кондратьев.

    В учебном заведении 60 кабинетов, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами и панелями, регулируемой мебелью. Для изучения иностранного языка предусмотрены мобильные лингафонные кабинеты. На третьем этаже расположены библиотеки для начальной и средней школы с читальным залом и медиатекой. Также в здании два медицинских блока, включающие кабинет врача, процедурный, прививочный, стоматологический кабинеты. Есть четыре спортивных зала разной вместимости, актовые залы, а также зал для занятий хореографией. В школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями.

    Территория ограждена по всему периметру. Здание находится под видеонаблюдением – всего установлено более 100 камер.

    На строительство школы было направлено более 744 млн рублей. Кроме того, на закупку оборудования дополнительно выделено 135 млн рублей.

    «Условия, которые создаются в новых школах, современные кабинеты физики, химии, спортивные и актовые залы помогут кубанским мальчишкам и девчонкам стать успешными завтра. И таких учебных заведений на Кубани будет все больше – сейчас в крае строится 30 школ. Качественное социально-экономическое развитие края начинается именно со школ. Здесь учатся те, кто завтра будет делать жизнь», – сказал губернатор.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что поддержит Кондратьева, если он решит избираться на следующий срок.


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