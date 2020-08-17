Путин потребовал от главы Пермского края личного участия в решении вопроса безработицы

Президент Владимир Путин обратил внимание временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на проблемы безработицы и аварийного жилья в регионе. Этот вопрос глава государства обсудил с руководителем региона на встрече, которая прошла в формате видео-конференц-связи.

«Хотел бы обратить ваше внимание на некоторые проблемы, которые требуют вашего личного участия. Это уровень безработицы. Ясно, что в современных условиях она подросла, мы все это хорошо знаем, но я многократно уже обращал внимание на этот вопрос, он важен чрезвычайно для всех регионов, для страны и для экономики России в целом». Президент заметил, что в Пермском крае безработица «чуть-чуть выше, чем в среднем по стране», потребовал проанализировать имеющиеся вакансии «и поддержать людей, главным образом, которые временно остались без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест», – передает ТАСС слова Путина.

Он добавил, что доля аварийного жилья в регионе остается на высоком уровне. «Я соответствующие сигналы пошлю и в правительство, но и вы тоже проработайте этот вопрос», – поручил он.

Глава государства пообещал, что даст поручения профильным ведомствам и правительству для проработки вопросов развития транспортной инфраструктуры Пермского края и учреждений культуры.

«Вопросы все очень важные, безусловно, надо все тщательно проработать с правительством по поводу источников финансирования», – подчеркнул глава государства.

По словам президента, в Пермском крае решается очень много вопросов в интересах страны в целом, однако в регионе есть и много нерешенных проблем.

«Пермский край – один из крупнейших промышленных центров нашей страны: по объему промышленного производства на душу населения занимает 16-е место в России, это высокий очень показатель. Здесь решается очень много вопросов в интересах страны в целом, но наверняка много и нерешенных проблем», – передает РИА «Новости» слова Путина.

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