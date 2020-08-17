На МТЗ объявили о забастовке Суд в Латвии приговорил к 15 годам «российского шпиона» 17 августа 2020, 12:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Суд Видземского предместья Риги приговорил бывшего сотрудника министерства внутренних дел Латвии Олега Бурака, обвиняемого в шпионаже в пользу России, к 15 годам лишения свободы, сообщила его адвокат Имма Янсоне. «На заседании суда сегодня был зачитан приговор Бураку. Суд признал его виновным и приговорил к 15 годам лишения свободы, именно столько требовала прокуратура», – передает ТАСС слова Янсоне. На примере Бурака газета ВЗГЛЯД наглядно демонстрировала, как спецслужбы Прибалтики балуются ловлей «российских шпионов».

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях