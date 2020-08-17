Взрыв прогремел на пути российско-турецкого патруля в Сирии

Турецкие военные подорвались на неустановленном боеприпасе в ходе совместного с Россией патрулирования в Идлибе, сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Инцидент произошел в ходе 22-го совместного патрулирования участка трассы М-4.

«На маршруте следования патруля произошел подрыв неустановленного боеприпаса вблизи от турецкой машины сопровождения. Среди российских военнослужащих пострадавших нет», – передает РИА «Новости» сообщение Центра.

Есть ли пострадавшие среди турок, в Центре примирения не уточнили.

Напомним, в июле российские военные получили ранения в результате подрыва СВУ в Сирии.

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