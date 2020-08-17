Врачей решили прививать от COVID параллельно с третьим этапом испытаний вакцины

Медицинские работники, а также лица из групп риска, будут привиты от коронавируса в первую очередь, параллельно с проведением третьего, или пострегистрационного этапа исследований вакцины, сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована «на условиях». В этой связи в первую очередь будут добровольно вакцинироваться граждане, входящие в группу повышенного риска, прежде всего медицинские работники. Параллельно будут идти пострегистрационные исследования», – передает ТАСС сообщение Минздрава.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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