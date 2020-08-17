Родителям выпускников предложили давать дополнительный выходной

Дополнительный выходной могли бы получить не только родители первоклассников, но и выпускников, заявила председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец.

«Даже тогда по аналогии можно предложить для родителей выпускников школ дать выходной, которые могли бы этот день провести вместе с ними», – передает РИА «Новости» слова Волынец.

Она отметила, что у выпускных и последних звонков зачастую есть торжественная часть, на которой могут присутствовать родители. По ее словам, в разных регионах и школах разные традиции, как правило, родители могут присутствовать как на выпускном, так и на последнем звонке.

«Мы, допустим, от Национального родительского комитета добавляем еще такую свою лепту», – добавила Волынец, отметив, что эмоции, связанные с выпускными, запоминаются на всю жизнь, особенно когда рядом с ребенком находятся родители. По ее словам, это также может сработать на сплочение семьи.

Ранее глава Института прогрессивного образования Анна Маркс направила вице-премьеру Татьяне Голиковой обращение с предложением ввести в России дополнительный оплачиваемый выходной 1 сентября для родителей первоклассников.