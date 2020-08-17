Мужчина убил рабочего и ранил еще одного из-за поцарапанной машины в Москве

Неизвестный в ночь на понедельник обстрелял дорожных рабочих на западе Москвы из-за поцарапанной машины. Один человек погиб, другой получил ранения, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В ночь на понедельник на улице Академика Анохина во время дорожных работ трактором был задет один из автомобилей. Хозяин машины достал пистолет и расстрелял рабочих, в результате чего один человек убит, второй ранен», – сообщил источник ТАСС.