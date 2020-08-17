Бородину раскритиковали за жалобы на отдых в Крыму

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17 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:03  |  vz.ru
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Забастовка лишит Белоруссию долларов

Промышленности Белоруссии угрожают стачки рабочих Sergei Grits/AP/ТАСС
Союзное с Россией государство Белоруссия охвачено стачками и забастовками, о приостановке работы объявили сотрудники крупнейших предприятий страны. Лукашенко предупредил бастующих – простоем заводов и фабрик воспользуются конкуренты, которые займут место белорусских товаров на рынке. Какой ущерб нанесет экономике страны стачка и таит ли она опасность для российских смежных производств? Подробности...
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При каких условиях Россия могла бы выручить Лукашенко

Александр Лукашенко очень рассчитывает на помощь Владимира Путина Михаил Метцель/ТАСС
Похоже, Александр Лукашенко осознал всю глубину кризиса, в который погружается и его страна, и он лично как политик. Президент Белоруссии публично заявил, что будет просить у российского лидера Владимира Путина помощи в том, чтобы справиться с «цветной революцией». Нужно ли России помогать белорусскому руководству, и если да – то на каких условиях? Подробности...
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Русский «Hовик» был лучшим эсминцем своей эпохи

Эсминец «Новик» был прорывом для своего времени Public domain
Ровно сто пять лет назад имел место один из славных эпизодов нашей военно-морской истории: знаменитый эскадренный миноносец «Новик» одержал победу над двумя германскими эсминцами. Этому кораблю была суждена долгая и славная жизнь, он успел поучаствовать в Великой Отечественной. А относительно недавно останки «Новика» обнаружили подводные поисковики.  Подробности...
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Лукашенко спасет чудо или компромисс с оппозицией

Лукашенко впервые за долгое время организовал митинг своих сторонников Виктор Толочко/РИА Новости
Впервые за неделю протестов президент Белоруссии Александр Лукашенко провел митинг своих сторонников и пообещал не отдать страну, даже когда будет мертвым. В этот же день оппозиция провела шествие, которое по числу участников вдвое превысило провластный митинг. По мнению экспертов, у Лукашенко остается все меньше шансов на удержание власти в своих руках, из-за чего ситуация в республике в ближайшее время может кардинально измениться. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Зло всегда молодо, хорошо одето и приятно пахнет

Андрей Перла, Политолог
Белоруссия, кстати, должна помнить, как это было в позапрошлый раз. У зла были начищенные сапоги, модные кожаные плащи и модно закатанные рукава. Губные гармошки и автомобили. А добро в портянках. Это были те же самые зло и добро. И даже флаг зло предлагало тот же самый. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев

Европейские санкции против Белоруссии поставят Киев на дыбы

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Если представить, что события в Минске и других городах закончатся введением жестких западных санкций, украинскому МИДу не позавидуешь. Ведь «оплот демократии на задворках Европы» – Украину, вероятно, побудят проявить здоровую европейскую солидарность и присоединиться к санкциям, которые могут включать и торговые ограничения. Подробности...

За беспорядками в Белоруссии видны уши польских спецслужб

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Белорусские протесты напоминают мне ситуацию в Ливии. И здесь и там – сильный лидер, находившийся у власти долгие годы, который был неугоден Штатам. Поддавшимся ажиотажу протеста жителям Белоруссии стоит задуматься – что будет с их страной дальше и кому это выгодно? Подробности...
Обсуждение: 154 комментария
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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    Бородину раскритиковали за жалобы на отдых в Крыму

       17 августа 2020, 08:45
    Фото: borodylia/Instagram
    Текст: Наталья Ануфриева

    Пользователи Сети раскритиковали телеведущую Ксению Бородину, пожаловавшуюся на «неудобства» отдыха в Крыму.

    Бородина написала в Instagram, что отдыхает в Ялте и Гурзуфе, и рассказала, что отпуск проводит на «колоритном пляжике, как в 90-е: в карты люди играют и кормят борщецом на обед».

    Телеведущая посетовала, что уже хочет «в отель, где все включено: море, пляж, еда» и не нужно никуда выходить. Она добавила, что «осталось два дня «мучений», в Крыму хорошо, а в отеле «все включено» еще лучше».

    После этого комментаторы раскритиковали Бородину.

    «Многие в этом году вообще не увидели море и ничего живы! А тут пляж не нравится, довольствуйтесь тем, что есть и нечего выпендриваться!», – написала elenasychevnikova.

    «Мучения»? Вы же приезжаете на отдых не из-за «все включено», не покушать же. Наслаждайтесь красотами Крыма, у нас миллион мест, которые можно посетить, и думать о еде времени не останется!», – посоветовала k_brostovskaya.

    «В Крыму сотни красивейших природных мест, а Вы заметили только БОРЩ?», – задалась вопросом bezborodova_kristina.

    « Не забывай, что подписчики простые люди, а «мучительный» отдых в Крыму для некоторых мечта», – считает пользователь под ником leop.oldpodlyitrus.

    «Вы просто привыкли к люкс отдыху, но поверьте, и без этого можно чудесно здесь отдыхать. Крым шикарен», – заключила _alanvi_.

    После этого телеведущая дополнила свой пост, заявив, что пользователи Сети проявили себя «злыми».

    «Отель про «все включено» тоже в Крыму, а не в Турции ! Я не еду ни в какую Турцию, мы тут остаемся и тут нравится все, просто есть свои моменты, которые нравятся и к которым привыкли. Что сразу все переворачивать то (...) Ждем отель, чтобы уже остановится в одном месте и там все включено, как привыкли. И все включено, это не значит хавчик и алкоголь на халяву, это значит все развлечения для деток, для взрослых», – написала Бородина.

    Ранее пользователи Сети раскритиковали российскую телеведущую Леру Кудрявцеву, опубликовавшую видеозапись с отдыха в Турции.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему россияне рвутся отдыхать в Крыму, а не в Турции.

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