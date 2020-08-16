Названы смертельно опасные продукты

Американское управление по санитарному надзору составило список смертельно опасных продуктов, которые люди ежедневно употребляют в пищу, сообщила турецкая газета «Сезджу».

Как отмечает издание, составители включили яйца, которые при неправильном приготовлении могут стать источником инфекции, вызванной бактериями сальмонеллы, передает РИА «Новости».

Эксперты посоветовали воздержаться от блюд, содержащих сырые яйца.

Также опасными посчитали грибы, некоторые, как известно, настолько ядовиты, что могут убить человека.

Кроме того, в список опасных продуктов попала брокколи. Зеленые овощи, и брокколи в частности, посоветовали тщательно мыть, чтобы избежать попадания в организм опасных бактерий, например, кишечной палочки.

Опасным считается также кофе. Напиток может привести к пожелтению зубов, обезвоживанию и нарушению режима сна.

Также специалисты призвали с осторожностью употреблять тунец и устрицы, так как они могут стать переносчиками инфекций из-за загрязнения водоемов.

Помимо прочего, в этот список вошел арахис, как одна из самых распространенных причин смерти от пищевой аллергии.

Эксперты также советуют с осторожностью потреблять в пищу сосиски. Согласно исследованию, которое приводит газета, 20% приступов удушья во время еды у детей в возрасте до десяти лет происходят из-за сосисок.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие. На поверхности плохо промытых фруктов и овощей могут оставаться возбудители инфекционных болезней, в частности вирусных инфекций.