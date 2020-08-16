Завершился автопробег в поддержку присвоения Северодвинску звания «Город трудовой доблести»

Участники автопробега в поддержку присвоения Северодвинску звания «Город трудовой доблести» финишировали на площади Победы, сообщила пресс-служба администрации города.

На финальном этапе – переезде между Архангельском и Северодвинском – колонну возглавил первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Алексей Алсуфьев.

«Шесть человек, шесть дней, 12 населенных пунктов Архангельской области: автопробег, участники которого собирали подписи жителей Поморья в поддержку присвоения Северодвинску государственного звания «Город трудовой доблести», финишировал на площади Победы», – говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Алсуфьев поздравил участников автопробега от лица врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского

«Я передаю благодарность и наилучшие пожелания всем северодвинцам, которые выдвинули эту инициативу. Я знаю, что ее горячо поддержали жители региона. Северодвинск известен по всей стране как город-труженик, поэтому я уверен, что почетное звание «Город трудовой доблести» будет Северодвинску присвоено. Мы уже оформили все необходимые документы и направили их на имя Президента России», – сказал Алсуфьев.

Он добавил, что жители Поморья к инициативе корабелов отнеслись с большим воодушевлением, и это очень важно. В частности, архангелогородцы устроили автопробегу торжественную и теплую встречу на набережной Северной Двины.

От имени всех ветеранов города корабелов участников автопробега поблагодарил председатель Света ветеранов АО «ПО «Севмаш» Николай Маркин.

Председатель Северодвинского отделения «Союза машиностроителей России» Александр Спиридонов рассказал, что участникам автопробега удалось выполнить возложенную на них жителями Северодвинска задачу: подписные листы заполнены. Но сбор подписей не закончен: волонтеры продолжают работать в 12 муниципальных образованиях. Организаторы рассчитывают заручиться поддержкой 10 тысяч жителей Архангельской области.

«Везде нас встречали очень доброжелательно, везде мы нашли своих земляков. Где-то угощали хлебом-солью, а где-то морошкой. Честно скажу, мы очень устали, но наш энтузиазм не угас: мы готовы проехать еще столько же», – сказал Спиридонов.

Напомним, в марте 2020 года президент России учредил звание «Город трудовой доблести». Северодвинск получил возможность войти в плеяду городов, внесших значительный вклад в достижение Победы над фашизмом.

Организаторами автопробега выступили инициативная группа общественной организации «Союз машиностроителей» и ее председатель – генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, представители молодежных и ветеранских объединений. Эту идею поддержали исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и глава Северодвинска Игорь Скубенко.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 российским городам.