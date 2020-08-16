Россиян предупредили о ночных заморозках Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 августа 2020, 04:17 Текст: Ольга Никитина

В воскресенье, 16 августа, в столичном регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщают синоптики. По данным на сайте Гидрометцентра, температура воздуха в Москве поднимется до 21-23 градусов, по области – 18-23 градуса. Ветер западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба.

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