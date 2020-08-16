Россиян предупредили о ночных заморозках

В ряде российских регионов прогнозируются заморозки до понедельника включительно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осень приближается. В Коми температура будет понижаться до заморозков. В Сибирском федеральном округе тоже заморозки: в Омской области – до минус трех, в Иркутской области – до минус двух. В Якутии заморозки прогнозируются до минус трех», – приводит его слова ТАСС.

По словам Вильфанда, ночные заморозки в данных регионах прогнозируются до 17 августа включительно.

«Это уже такие признаки осенней погоды», – заключил метеоролог.

10 августа сообщалось, что купальный сезон в центре европейской части России закончился.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД