У блогерши Саши Спилберг выявили коронавирус

Видеоблогер Саша Спилберг (настоящее имя – Александра Балковская) сообщила, что у нее самой и ее молодого человека обнаружили коронавирус.

«Последние несколько дней были в дымке, мы даже предположить не могли что болеем – были уверены, что у меня обычная простуда», – сообщила она на своей странице в Instagram.

Саша Спилберг добавила, что у нее болело горло и был заложен нос, но эти симптомы уже прошли. Она призналась, что чувствует себя очень уставшей, много спит. У нее также пропало обоняние.

Блогер отметила, что у ее парня все еще повышенная температура и сильная слабость. «Симптомы у обоих разной тяжести, и мы находимся на карантине до 25 августа», – добавила она.

Ранее коронавирус выявили у испанского актера Антонио Бандераса.

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