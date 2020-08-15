В соцсетях появилась информация о новой платной услуге для кандидатов на выборах в Новосибирской области

В интернете появилась информация о том, что на местных выборах в Новосибирской области кандидатам предлагается на платной основе воспользоваться услугами «умного голосования».

Как пишет автор Telegram-канала «Сибиряк» , что «интересная информация приходит из Новосибирска от кандидатов в депутаты».

«Координатор штаба Навального Сергей Бойко якобы предлагает кандидатам в депутаты купить «умное голосование» (...) Во время визита Навального в Новосибирск Сергею Бойко, наверное, придется отчитаться перед шефом о проделанной работе по продаже «умного голосования», – отмечает «Сибиряк».



Напомним, еще в 2018 году суд блокировал по иску Роскомнадзора сайт Навального «Умное голосование» из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей.

Ранее Навальный оказался замешан еще в одном скандале, связанном с так называемым «умным голосованием». Из-за разницы позиций Навального и КПРФ по итогам президентских выборов в белоруссии, эксперты предположили возникновение конфликта между блогером и коммунистами.