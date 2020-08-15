На форуме «Пример для подражания» обсудили проблемы отцовства

Взгляд
15 августа, суббота  |  Последнее обновление — 11:55  |  vz.ru
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Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
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Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
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Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
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Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...
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Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
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Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
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Президент Лукашенко: устоит или нет?

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Белорусы пошли по польскому пути

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Тихановская сбежала из Белоруссии

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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
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    На форуме «Пример для подражания» обсудили проблемы отцовства

    15 августа 2020, 11:26

    Текст: Наталья Ануфриева

    В первый день всероссийского форума отцов «Пример для подражания» прошло публичное обсуждение отцовских проектов, сообщают организаторы.

    В сообщении онлайн-школы для поддержки и развития социальных проектов «StartПАП» в Instagram указывается, что «первый день форума прошел очень бурно и увлекательно».

    «В первый день мы успели публично обсудить отцовские проекты, лидеры представили свои труды и результаты, а эксперты предложили им возможности дальнейшего развития. Кроме этого были проведены дискуссии и круглые столы», – отмечается в сообщении.

    В программе первого дня форума, который прошел 14 августа, были, в частности, шоу-презентация развития движения отцовства «Культурный код отцовства», дискуссия «Пример для подражания», на которой выступили заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский и первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

    Также состоялось публичное обсуждение отцовских проектов: лидеры отцовских сообществ публично представляли проекты, эксперты оценивали работу и обсуждали возможности дальнейшего развития на территориях присутствия, «в том числе, в партнерстве с корпорациями и другими НКО».

    В составе экспертов приглашены представители органов власти и компаний : Норникель, АВВ, Юнилевер, Х5, Леруа Мерлен, Точка банк, Северсталь, Татнефть, Pepsico, Henderson, LG, Дисней, Битрикс, ОK, mail.ru, Сбербанк.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам первого дня форума отцов написала в Instagram пост, в котором отметила, что «за последние годы в области защиты семьи сделано многое», однако «количество и тематика обращений говорят о том, что ряд проблем, связанных с ответственностью и поддержкой отцовства, до сих пор не решены».

    «В 2019 году по данной тематике поступило 1 тыс. 866 обращений – на 18% больше, чем в 2018 году. При этом только за первое полугодие 2020 года количество таких обращений составило 1 тыс. 250 – почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2019 года», – привела она пример.

    14–15 августа на площадке Агентства стратегических инициатив «Точка кипения» проходит всероссийский форум отцов «Пример для подражания». В нем принимают участие представители 46 регионов страны. Форум «проходит в очном формате и в режиме онлайн.


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