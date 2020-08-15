Синоптики рассказали о погоде в Москве

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит 18–20 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба, передает ТАСС.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 16–21 градуса тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.