Названо число пострадавших во время беспорядков в Белоруссии милиционеров

Взгляд
14 августа, пятница  |  Последнее обновление — 20:42  |  vz.ru
Разделы

Запад боится наказания Лукашенко

Штаты используют излюбленный прием шантажа против Белоруссии Наталия Федосенко/ТАСС
США пригрозили Белоруссии остановить поставки американской нефти. В этом предостережении есть два интересных момента. Первый – это использование нефти как политического оружия, в чем сами Штаты постоянно обвиняют Россию. Второй – остановка поставок нефти из США не нанесет Белоруссии вреда. Почему же Америка использовала именно эту угрозу, ведь у Запада есть реальные рычаги давления на Минск? Подробности...
Перейти в раздел…

Российская политика меняется на фоне Минска и Хабаровска

Одна из причин политического оживления – россияне засиделись дома во время пандемии Артем Геодакян/ТАСС
Молодые партии могут составить на следующих думских выборах серьезную конкуренцию существующим политическим силам. Известности старых партийных брендов новые партии собираются противопоставить энергичность и свежий взгляд на решение острых социальных проблем. Насколько удачным будет их выход на политическую арену, покажет ближайший Единый день голосования. В любом случае, по мнению политологов, большая открытость российской избирательной системы способна оградить наше общество от эксцессов, подобных белорусским.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что стоит за критикой российской вакцины от коронавируса

Российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным средством от коронавируса Дмитрий Куракин/ТАСС
Зарубежный медицинский мир можно сравнить с муравейником, в который сунули палку. Такой эффект произвела регистрация первой в мире вакцины от COVID-19, заявил Александр Гинцбург, директор российского центра Гамалеи, в стенах которого и разработали лекарство. Западное фармацевтическое лобби боится за миллиардные прибыли, считает он. Но есть ли в негативных заявлениях иностранцев о российской вакцине и рациональное зерно? Подробности...
Перейти в раздел…

Запад приступил к дипломатическому свержению Лукашенко

Послы десятков стран Евросоюза дружно возложили цветы к могиле минского бомбиста Наталия Федосенко/ТАСС
Отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков к концу рабочей недели приобрела массовый характер, а ее тон заметно ужесточился. Призывы прекратить насилие сменили категоричные требования немедленно освободить задержанных и провести новые демократические выборы. Президент Литвы Гитанас Науседа и вовсе отказался считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. По мнению экспертов, принудительные перевыборы станут приговором нынешним властям Белоруссии. Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Главное достижение СССР после спутника и лампочки Ильича

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Накопленные за 20 лет компромиссы с питанием, алкоголем, сидячим образом жизни и прочими излишествами нехорошими начинают активно подавать признаки жизни. И если в 40 это еще могут быть просто поклевки, то в 50 начнется шоу с конями. Подробности...

Доверять нельзя контролировать

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Разочарованные сотрудники Facebook теперь бросают вызов Цукербергу и руководству на общих собраниях компании, устраивают виртуальные забастовки и задаются вопросом: «Делает ли их работа мир лучше?». Боюсь только, что финал у этой истории будет традиционным для западных «новых медиа». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Самую большую ошибку, которую может совершить власть и ее сторонники – мазать одним миром значимую часть общества и политические силы, стремящиеся использовать его в своих деструктивных целях. Можно провести мысленный эксперимент: представьте себе, что в декабре 2011 года история России пошла иным путем. Подробности...
Обсуждение: 80 комментариев
Перейти в раздел…

Президент Лукашенко: устоит или нет?

Белорусы пошли по польскому пути

Обсуждение: 9 комментариев

Тихановская сбежала из Белоруссии

Перейти в раздел…

В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
Подробности...

Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
Подробности...

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?
  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
В России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Вы будете делать себе эту прививку?
  • Да

  • Нет
Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии?
  • Лукашенко

  • Протестующим
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минск выдал Москве задержанных в июле россиян
    Лукашенко попросил белорусов успокоиться и дать ему навести порядок Киев отреагировал на выдачу задержанных в Белоруссии россиян Москве Су-27 в очередной раз перехватил американских разведчиков над Черным морем В российских школах предложили ввести уроки по семейной жизни
    Штаб Тихановской отказался признавать данные ЦИК о победе Лукашенко Симоньян оценила возвращение задержанных в Белоруссии россиян Австрия осудила санкции США против «Северного потока – 2» Ученые выявили атипичные симптомы COVID-19 у пожилых
    Польша решила финансировать независимые белорусские СМИ Лукашенко рассказал, чем грозят забастовки на белорусских заводах Врач Ефремова заявил об отсутствии у актера проблем с алкоголем Загитова подала документы на поступление в РАНХиГС

    Главная тема


    Израиль лишают главного "инструмента устрашения террористов"

    разрешение конфликта


    Погребинский объяснил решение Лукашенко вернуть Москве 32 россиян

    координационный совет


    Тихановская заявила о создании комитета для передачи власти в Белоруссии

    вопросы безопасности


    США заявили об отправке самой серьезной делегации на переговоры с Россией

    Видео

    протесты в белоруссии


    Запад прощает Лукашенко больше, чем Януковичу

    гибель подлодки


    «Курск» хранит загадки спустя 20 лет после катастрофы

    внешние рынки


    Российское мясо распробовали за рубежом

    соперница Лукашенко


    «Слабая женщина» слила белорусский Майдан

    эпоха перемен


    Алексей Алешковский: Низы не знают, чего хотят, а верхи их не понимают

    новости Facebook


    Александр Малькевич: Доверять нельзя контролировать

    цветная революция


    Ирина Алкснис: Белоруссия проходит развилку, которую уже успешно прошла Россия

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Как возможная смена власти в Белоруссии скажется на отношениях между Москвой и Минском?

    Названо число пострадавших во время беспорядков в Белоруссии милиционеров

    14 августа 2020, 20:30

    Текст: Алексей Дегтярев

    С 9 по 13 августа в Белоруссии во время беспорядков, митингов и протестных акций пострадали 121 милиционер, сообщило МВД республики.

    «В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям», – цитирует РИА «Новости» сообщение белорусского ведомства.

    В ночь с 10 на 11 августа были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, нападения на милиционеров и повреждения автомашин.

    «В качестве орудий преступления использовались мусорные контейнеры, скамейки, палки, булыжники, осколки тротуарной плитки, стеклянные бутылки, легковоспламеняющиеся жидкости», – уточнили в МВД.

    12 и 13 августа беспорядки в стране утратили массовость, но уровень агрессии по отношению к полицейским оставался высоким.

    «На различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог. В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов», – отметили в министерстве.

    13 августа выступления, по большей части, носили мирный характер, добавили в МВД.

    «Участники так называемых цепочек солидарности, выстроившихся в столице и ряде городов республики, выражали всеобщее стремление к урегулированию всех вопросов ненасильственными методами», – заключили в ведомстве.

    В пятницу в Минске проходят новые акции демонстрантов, несогласных с итогами выборов президента страны.

    На площади ОМОНовцы опустили щиты в знак солидарности с протестующими.

    До этого несколько тысяч рабочих Минского тракторного завода (МТЗ) направились в центр белорусской столицы после отказа главы правительства Романа Головченко общаться с ними. Позже колонна рабочих прибыла к дому правительства в Минске, где их ожидали усиленные наряды милиции.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •