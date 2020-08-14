В МИД Литвы сыронизировали на тему выборов Белоруссии

Недавние протесты на улицах Белоруссии хорошо демонстрируют «достоверность» выборов в стране, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

«Только что были объявлены официальные результаты выборов в Белоруссии. Безусловно, недавние протесты на улицах хорошо демонстрируют их «достоверность», – написал он в Twitter.

Ранее Линкявичюс заявлял, что Белоруссии следует провести новые выборы президента, поскольку предыдущее голосование не было демократическим.

Кроме того литовские власти решили выделить деньги для оказания помощи пострадавшим в ходе протестов в Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с 80,08% голосов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подавление беспорядков силовиками в Белоруссии происходит жестко.